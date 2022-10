BPOL NRW: Streitigkeiten nach Süßigkeiten stellt sich nach Videoauswertung durch die Bundespolizei als Raub dar - Nicht nur Täterin war zur Fahndung ausgeschrieben

Münster (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (18. Oktober) sprach ein älteres Ehepaar eine Streife der Bundespolizei im Münsteraner Hauptbahnhof an. Der Mann erklärte, dass ihm kurz zuvor beim Aufenthalt in einer Sitzgelegenheit der mitgeführte Rucksack entwendet wurde. In diesem Rucksack befanden sich die Reiseunterlagen, die Pässe und ungefähr 800 Euro Bargeld. ...

