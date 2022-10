BPOL NRW: Schwere Körperverletzung: Bundespolizei nimmt Täter und Opfer fest

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 07. Juni 2022 eine junge Frau am Essener Hauptbahnhof körperlich angegriffen haben soll. Gegen 18:55 Uhr wurde die damals 21-jährige Essenerin bei der Bundespolizei in Essen vorstellig und gab an, kurz zuvor dreimal von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein. Der ihr unbekannte Mann habe ihr zuvor ...

mehr