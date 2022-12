Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Einfamilienhauses

Elmstein/Iggelbach (ots)

Am 07.12.2022 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Dorfstraße. Als die Streife vor Ort eintraf, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die beiden Personen im Gebäude konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen, allerdings dauern die Löscharbeiten immer noch an. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell