Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf dem Weg zur Arbeit...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...befand sich ein 36-Jähriger aus Lambrecht am 07.12.2022 um 07:20 Uhr mit seinem E-Scooter, als er in der Walter-Rathenau-Straße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des E-Scooters konnte festgestellt werden, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h erreichen kann. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Ferner war der E-Scooter nur bis zu einer Geschwindigkeit bis 20 km/h versichert. Ausserdem kam hinzu, dass bei dem Lambrechter Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrer bereits schon wegen gleichgelagerter Delikte in Zusammenhang mit dessen E-Scooter in Erscheinung getreten ist, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

