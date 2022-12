Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Hoher Sachschaden - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Neuleiningen-Tal (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 06.12.22 gegen 16:10 Uhr in Neuleiningen-Tal. Ein 59 Jahre alter Autofahrer befuhr die Talstraße von Kleinkarlbach kommend in Richtung Altleiningen. Kurz vor dem Ortsausgang geriet er aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkw zusammen, der von einem 77 Jahre alten Mann geführt wurde. Das Auto des 77-jährigen drehte sich infolge der Kollision eineinhalb Mal um die eigene Achse, bis er schlussendlich zum Stehen kam. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell