POL-PDMT: Erhöhtes Verkehrsaufkommen und Schulwegsicherheit - Polizei Hachenburg zeigt Präsenz

Singhofen (ots) - Im Tatzeitraum vom Morgen des 30.11.2022 bis zum Morgen des 02.12.2022 kam es in der Bornstraße in Singhofen zu erneuten Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten hierbei zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge nicht unerheblich. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603- 970-0) ...

