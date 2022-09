POL-SO: Soest - Radler stürzt alkoholisiert

Soest (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden gegen 01.40 Uhr, Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw-Brand in der Lilienthalstraße gerufen. Am Einsatzort stießen die Einsatzkräfte auf einen VW Polo der im Vollbrand stand. Die Feuerwehr Lippstadt führte den Löschangriff durch. Nach ersten Erkenntnissen brannte das Fahrzeug komplett aus. Eine angrenzende Hecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die ...

