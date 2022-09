Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Pkw Brand

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden gegen 01.40 Uhr, Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw-Brand in der Lilienthalstraße gerufen. Am Einsatzort stießen die Einsatzkräfte auf einen VW Polo der im Vollbrand stand. Die Feuerwehr Lippstadt führte den Löschangriff durch. Nach ersten Erkenntnissen brannte das Fahrzeug komplett aus. Eine angrenzende Hecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Frage zur Brandursache, ob ein technischer Defekt als Auslöser des Brandes in Frage kommt, oder ob das Fahrzeug möglicherweise in Brand gesetzt wurde, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren in Form einer Strafanzeige eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell