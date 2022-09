POL-SO: Welver-Berwicke - Bei Pkw-Überschlag leicht verletzt

Soest (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr bis Sonntagmorgen, 03.20 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Verkaufsräume einer Tankstelle am Overweg ein. Die Scheibe der Eingangstür wurde dabei zerstört. Aus den Auslagen wurden mehrere Packungen Zigaretten entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (AG) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

mehr