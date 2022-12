Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen - ein Betroffener unter Betäubungsmitteleinfluss

Bild-Infos

Download

Neuleiningen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am 06.12.22 im Zeitraum 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Tiefenthaler Straße konnten drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der schnellste Gemessene war um 13:05 Uhr mit 73 km/h, also 23 km/h schneller als erlaubt, unterwegs. Bei diesem 36 Jahre alten Autofahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen lassen. Ein Vortest war nicht möglich, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde in diesem Fall eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell