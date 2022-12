Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Zusammenstoß mit PKW geflüchtet

Haßloch (ots)

Eine bis dato unbekannte Fahrradfahrerin touchierte am Montag (05.12.22) gegen 17:00 Uhr einen ordnungsgemäß in der Kirchgasse Höhe Hausnummer 142 abgestellten PKW und kam zu Fall. Obwohl sie von einem Unfallzeugen angesprochen wurde, schob sie ihr Fahrrad unbeirrt in Richtung Rosenstraße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei auf ca. 200 Euro. Weitere Zeugen des Vorfalls oder die betroffene Radfahrerin werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

