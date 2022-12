Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW verursacht Verkehrsunfall

Erpolzheim (ots)

Am Montag den 05.12.2022 gegen 8.47 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und eines Autos in Erpolzheim. Der 45 - jährige Brummifahrer hatte beim Abbiegevorgang von der Freinsheimer Straße in die Hauptstraße einen verkehrsbedingt wartenden PKW einer 59 - Jährigen touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

