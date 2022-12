Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet, Kleinkraftrad-Fahrer stürzt

Grünstadt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich heute Morgen (06.12.22) gegen 06:40 Uhr ein 60 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall zu. Ein 21 Jahre alter Mann wollte mit seinem Pkw von der Tiefenthaler Straße in den Westring einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links in Richtung Nordring herannahenden Zweiradfahrers. Dieser erkannte die Situation und wollte ausweichen. Bei diesem Ausweichmanöver kam der 60-jährige zu Fall. Die beteiligten Fahrzeuge stießen nicht zusammen. Der an dem Kleinkraftrad durch den Sturz entstandene Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell