Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht unterwegs

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 05.12.22 gegen 13 Uhr in der Obersülzer Straße konnten die eingesetzten Beamten bei einem 21 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten feststellen, die auf einen kurzfristig zurückliegenden Betäubungsmittelgenuss schließen lassen. Ein Vortest war nicht möglich, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Bestätigt sich der Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Blutprobenergebnis, könnte den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 1.500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot erwarten, denn dann handelt es sich bereits um den dritten Verstoß gegen § 24 a Abs. 2 StVG.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell