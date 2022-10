PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mülltonnenbrand in Wohngebiet mit Folgen +++ Schläge vor Diskothek in Limburg +++ Fahrzeugteile gestohlen

Limburg (ots)

1. Mülltonnenbrand greift auf Gebäude über, Bad Camberg, Hopfenstraße, Sonntag, 02.10.2022, 06:28 Uhr

(jn)Bei einem Mülltonnenbrand in Bad Camberg sind am Sonntagmorgen zwei Reihenhäuser beschädigt worden. Die Brandursache ist bis dato ungeklärt. Um 06:28 Uhr bemerkten Zeugen brennende Mülltonnen in der Hopfenstraße in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern und alarmierten die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens, hatten die Flammen bereits auf zwei angrenzende Reihenhäuser übergegriffen und dort die Fassade verrußt sowie zwei Fenster samt Fensterrahmen beschädigt. Zudem wurden mehrere Mülltonnen vollständig zerstört. Gleichwohl sich der Gesamtschaden ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen dürfte, sind beide Reihenhäuser weiterhin bewohnbar. Wie es zu dem Brand der Mülltonnen kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Brandexperten der Limburger Kriminalpolizei geführt werden. Hinweise bitte an die Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

2. Auseinandersetzung vor Diskothek,

Limburg a. d. Lahn, Staffel, Elzer Straße, Samstag, 01.10.2022, 03:00 Uhr

(jn)In den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Samstags kam es vor einer Limburger Diskothek zu einer Auseinandersetzung, bei der eine bisher unbekannte Person von mehreren Männern angegriffen wurde. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen sowie den Beteiligten des Vorfalls. Derzeitigen Erkenntnissen folgend ereignete sich die Tat gegen 03:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Elzer Straße im Ortsteil Staffel. Dabei soll ein unbekannter Mann von mindestens fünf Personen geschlagen und auch noch auf dem Boden liegend getreten worden sein.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

3. Diebstahl von Autoscheinwerfern,

Limburg a. d. Lahn, Am Renngraben, Montag, 03.10.2022, 00:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag wurden in Limburg die Scheinwerfer eines Opel gestohlen. Das Fahrzeug parkte zwischen 00:30 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Renngraben", als es von Unbekannten zunächst gewaltsam geöffnet wurde. Der oder die Täter öffneten in der Folge die Motorhaube und bauten die Frontscheinwerfer im Wert von etwa 2.000 Euro aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

4. Zerkratzte Autos,

Weilburg, Limburger Straße, Sonntag, 02.10.2022

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Wochenende in Weilburg zwei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Beide Fahrzeuge parkten am Sonntag in der Limburger Straße, als jeweils die Beifahrerseite zerkratzt wurde. Sowohl an dem Mercedes Vito als auch an dem VW Fox entstanden mehrere Hunderte Euro Schaden.

Hinweise nimmt die Weilburger Polizei unter der Telefonnummer 06471 / 9386 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell