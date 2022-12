Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Asselheimer Weinstraße konnten am 06.12.22 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:15 Uhr drei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 22 km/h ist für die Betroffene ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro fällig. Außerdem erhöht sich das Punktekonto beim Verkehrszentralregister in Flensburg um einen Punkt.

