Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bochum Wiemelhausen

Bochum (ots)

Um 23.35 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen ausgelösten Heimrauchmelder sowie eine Rauchentwicklung aus dem 1.OG eines Mehrfamilienhauses an der Wohlfahrtstraße, in Bochum Wiemelhausen. Beim Eintreffen der zuständigen Innenstadtwache bestätigte sich die Meldung. Das Gebäude war vor Ankunft der Feuerwehr geräumt, in der betroffenen Brandwohnung befand sich keine Person. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer zügig mit einem C-Rohr löschen. Es brannte ein Teil einer Küchenzeile. Die Wohnung wurde mittels Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell