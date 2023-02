Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 11./12.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter entwendet

Am Samstagnachmittag wurde ein E-Scooter vor dem Kreishaus am Fischteichweg in Aurich entwendet. Ein 23-jährige Auricher hatte seinen E-Scooter, einen Ninebot Max G30, gegen 15:00 Uhr mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer vor dem Kreishaus verschlossen abgestellt. Als er gegen 17:00 Uhr zurückkehrte, konnte er nur noch den Diebstahl feststellen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Aurich - Scheibe eines Pkw eingeschlagen und Handtasche entwendet Von Freitag auf Samstag wurde die Seitenscheibe eines Mazda, welcher in der Straße Am Tiergarten in Aurich geparkt worden war, eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Handtasche entwendet. Der Halter, ein 26-jährige Bulgare, hatte seinen Pkw am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz Am Tiergarten 1 abgestellt. Am Samstagmittag entdeckte er die Tat und informierte die Polizei. Zeugen, welche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken mit Pkw unterwegs

Am Samstagabend meldete eine Zeugin, dass ein Pkw im Neuen Weg in Ihlow-Westerende fast im Graben liegen würde. Beim Eintreffen des Streifenwagens wollte der Fahrer des Audi A4 flüchten, stürzte jedoch dabei selbst in den Graben. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung war ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des aus Ihlow stammenden 26-Jährigen beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

Aurich - Unter Alkoholeinfluss einen Pkw geführt In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Verkehrskontrolle bei einem 43-Jährigen aus Aurich durchgeführt. Er befuhr mit seinem Chevrolet die Straße Am Elgenland in Aurich-Sandhorst. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mit Messer gedroht

Im Innenstadtbereich Nordens kam es am Samstagabend, gegen 20:37 Uhr, zu einer Bedrohung. Zwei jeweils 39-jährige Männer waren im Rahmen einer Diskussion wegen einer eigentlich nicht so brisanten Angelegenheit in Streit geraten. Auf einmal zückte einer der Beteiligten ein Messer und drohte seinem Gegenüber. Der Mann flüchtete in seine Wohnung, so dass es nicht zu Verletzungen kam. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Täter festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Verkehrszeichen im PKW

Anlässlich der Kontrolle eines BMW im Bereich Hage in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass sich zwei Verkehrszeichen auf dem Rücksitz des PKW befanden. Der 18-jährige Fahrer wurde zu seiner ungewöhnlichen "Fracht" befragt. Aufgrund der Angaben werden noch Ermittlungen erforderlich sein. Vermutlich stammen die Verkehrszeichen aber ursprünglich aus dem Stadtgebiet Norden.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

Norddeich - Mit dem Zug verirrt

Immer wieder mal kommt es im ohnehin facettenreichen polizeilichen Alltag zu befremdlichen, merkwürdigen oder wunderlichen Ereignissen. Das sich aber zwei irgendwie ähnlich ungewöhnliche Vorfälle in recht kurzer Zeit ereignen, ist eigentlich doch seltener. Nun zu den Ereignissen, mit denen sich Beamte der Norder Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigt haben.

Im ersten Fall wurde am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, eine hilflose Person in einem Zug gemeldet, der sich an der "Endstation" in Norddeich befand. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen alkoholisierten 70-jährigen Mann aus dem Gebiet des Landkreises Hameln. Dieser hatte sein Ziel in der Heimat bei der Zugfahrt offensichtlich komplett verfehlt. Bis zur Abfahrt des nächsten Zuges in Richtung Heimat wurde der Mann über Nacht sicher untergebracht.

In der gleichen Nacht tauchte gegen 04:00 Uhr ein 59-jähriger Mann bei der Kurklinik Norddeich auf. Der Mann wirkte orientierungslos und hatte noch medizinische Zugänge liegen. Er gab an, eigentlich in ein Krankenhaus in Bremen zu müssen. Die erste Vermutung der Beamten, dass der Mann aus einem Krankenhaus im hiesigen Landkreis abgängig sein könnte, bestätigte sich nicht. Wie der aus Iserlohn stammende Mann nun in Norddeich landete, konnte nicht geklärt werden. Vermutlich war auch er mit dem Zug dorthin gefahren. Aufgrund des Gesamtzustandes wurde der Mann ins Krankenhaus Norden gebracht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bremer Straße in Wittmund zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe der Beifahrertür an einem Pkw Ford ein und entwendeten eine Handtasche. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter Telefon 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

