Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Radlader kippt um - Fahrer springt ab und verletzt sich schwer - großer Rettungseinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 12:00 Uhr, ist in Häg ein Radlader umgekippt. Der 53-jährige Fahrer sprang davor ab und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der mit einem Baucontainer auf der Gabel beladene Radlader beim Rückwärtsfahren an einer steilen Stelle nach vorne gekippt und eine Straße hinuntergerutscht. Bevor der Radlader zur Seite kippte, konnte der Fahrer abspringen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lörrach. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Häg-Ehrsberg und Zell im Einsatz. Der Baucontainer wurde bei dem Unfall zerdrückt, am Radlader entstand nur geringer Sachschaden. Insgesamt liegt dieser bei ca. 3000 Euro.

