Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 28.12.22, in der Zeit zwischen 10 und 10:45 Uhr wurde in der Leitstraße in Herbolzheim ein geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden im Bereich der Beifahrertür ihn Höhe von rund 1500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

