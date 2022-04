Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ossweil: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 12:50 Uhr und Montag 03:45 Uhr suchten bislang noch unbekannte Täter eine Bäckerei am Wettemarkt in Ossweil heim. Die Täter drückten mutmaßlich mit einem noch unbekannten Werkzeug die gesamte Fensterscheibe samt Holzfassung in das Innere des Verkaufsraums. In der Bäckerei durchsuchten sie sämtliche Schubladen. Sie entwendeten eine Geldkassette, in der sich mehrere tausend Euro befanden. Vermutlich über einen Hintereingang flüchteten die Täter anschließend. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell