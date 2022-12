Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Räder an Pkw entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27.12.2022, auf Mittwoch, 28.12.2022, vermutlich zwischen 01:00 bis 02:00 Uhr, wurden auf dem Hof eines Autohauses in der Freiburger Straße in Elzach, alle vier Räder an einem dort geparkten Pkw entwendet. Der Polizeiposten Elzach (07682-53298-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) rund um die Uhr entgegen.

WKI/fs

