POL-FR: Freiburg-Innenstadt -- Randalierer festgenommen -- Zeugen gesucht !

Am Mittwoch, den 28.12.2022, gegen 22:20 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein randalierender Mann gemeldet, welcher mit einer Flasche auf eine Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Okenstraße, Freiburg-Herdern, geworfen hatte.

Der Mann entfernte sich von dort, noch bevor die Polizei eintraf.

Wie sich später herausstellte, fiel der Mann dann gegen 22:30 Uhr in der Sautierstraße negativ auf, als er Mülltonnen umwarf und herum schrie.

Kurz vor 23:00 Uhr trat der Mann vor einer Gaststätte in der Bertoldstraße / Stadtmitte in Erscheinung, geriet mit anderen in Streit und wurde dort der Örtlichkeit verwiesen.

Gegen 23:00 Uhr dann soll genau dieser Mann mit mehreren Flaschen auf eine Straßenbahn der Linie 2 geworfen haben, und zwar ebenfalls in der Bertoldstraße.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten gegen 23:10 Uhr zur Festnahme des Mannes in der Rempardstraße nahe der Uni-Tiefgarage.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen diese Person im Bereich Herdern oder in der Stadtmitte aufgefallen ist. Es wird nun geprüft, inwiefern sich der Mann strafbar gemacht hat.

Der Festgenommene ist 32 Jahre alt -- er trug zum relevanten Zeitpunkt eine gelbe Mütze sowie eine dunkelgrüne Jacke.

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761 882 4221 oder zu den Bürozeiten an den Polizeiposten Freiburg-Herdern erbeten, Tel. 0761 296070.

