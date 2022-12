Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Unbekannte sprengten Zigarettenautomaten

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Zigarettenautomat in der "Klöcknerstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 2 Uhr sprengten die Täter vermutlich mittels Feuerwerkskörper den Automaten in der Nähe der "Hafenringstraße" und nahmen Zigarettenschachteln und Münzgeld in nicht bekannter Höhe an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten vom Tatort. An dem Automaten ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

