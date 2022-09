Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter Schornsteinbrand in Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Feuerwehr durch aufmerksame Bürger ein Schornsteinbrand im Stadtteil Lehe gemeldet. Daraufhin rückte um 07:27 Uhr der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine schwarze Rauchwolke aus dem Schornstein des mehrgeschossigen Wohnhauses erkennbar. Im Treppenraum war Brandgeruch feststellbar. Zwei Trupps der Feuerwehr erkundeten das Gebäude. Nachdem die Ölheizung im Keller abgestellt wurde, lies die Rauchentwicklung sichtbar nach. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, die Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Am Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell