Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Belm (ots)

Am Montag gegen 02:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Bramsche die Engterstraße aus Richtung Belm kommend. Nach der Rechtskurve im Bereich "An der Ruller Flut" geriet der Seat Cordoba nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es Streitigkeiten zwischen der Fahrzeugführerin und dem 32-jährigen Beifahrer gegeben. Der Mann aus Bramsche zog daraufhin plötzlich die Handbremse und verursachte damit den Verkehrsunfall. Gegen den Mann wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen, der Seat musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell