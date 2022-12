Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw brannte - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 03 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße "Kreuzhügel" zu einem brennenden Pkw alarmiert. Vor Ort stand ein abgemeldeter Skoda in Vollbrand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Ein anderer Pkw wurde durch die Brandhitze leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei fand Anhaltspunkte für eine Brandstiftung, nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeugbrand geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

