Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmittag bemerkte ein Zeuge drei weibliche Personen, welche in einem Discounter in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla unterwegs waren. Die Frauen, zwischen 32 und 33 Jahre, steckten Waren in ihre Taschen und zeigten beim Verlassen des Marktes keinerlei Zahlungsmoral. Durch die eingesetzten Beamten erfolgte unteranderem die Durchsuchung der mitgeführten Sachen der Damen. Hier kam dann, neben den aus dem Discounter stammenden Gegenständen, weiteres Beutegut verschiedener Geschäfte am Ölwiesenweg in Kahla zum Vorschein. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

