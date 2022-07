LPI-J: Gegen Pkw rangiert

Jena (ots) - Am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, beobachteten Zeugen, wie sich eine unbekannte männliche Person an einem gesichert abgestellten Fahrrad vor einem Einkaufsmarkt in der Altenburger Straße zu schaffen machte. Kurz darauf verstaute die Person das Schloss in seinen Rucksack und radelte in Richtung Jena Nord davon. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte samt Beute entkommen. Das Schloss hatte dieser mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam geöffnet. ...

mehr