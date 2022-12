Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Verkehrsunfall in der "Wulfter Straße"

Badbergen (ots)

Am späten Montagabend (23.15 Uhr) erreichte die Polizei aus Bersenbrück die Meldung über einen Verkehrsunfall in der "Wulfter Straße". Vor Ort stellten die Beamten einen Audi "A4" fest, der stark beschädigt in einem Graben zum Stehen gekommen war. Neben dem Fahrzeug trafen die Polizisten den 22-jährigen Fahrzeughalter und einen 24-jährigen Bekannten an. Beide Männer standen erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bestritten die Angetroffenen, den Audi zuvor gefahren zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten die Oberbekleidung der Männer und das Unfallfahrzeug sicher. Auf einer Polizeidienststelle wurde den Beteiligten eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich zu melden, Tel: 05439/9690. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell