Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Tankstelle

Hagen a.T.W. (ots)

Am Montag gegen 03:10 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle am Höhenweg ein. Das Ziel waren offensichtlich Zigaretten, es wurden zahlreiche Packungen unterschiedlicher Marken und Sorten entwendet. Für die entstandenen Sachschäden und das Diebesgut wird die Schadenssumme auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

