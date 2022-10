Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am 17.10.2022 gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Peterstraße in Varel. Hier wurden zwei parkende PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt, welches sich anschließend entfernte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ladung eines Anhängers, der mit einem entsprechenden Zugfahrzeug durch die Peterstraße gefahren war, seitlich hinausragte und die parkenden PKW beschädigte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

