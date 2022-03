Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Unfälle - fast identischer Unfallhergang

Gütersloh (ots)

Gütersloh/Verl - (RB) - Am Freitagmittag gegen 13:55 Uhr befuhr ein 44-jähriger Bielefelder zunächst die Avenwedder Straße aus Richtung Avenwedde kommend in Richtung Gütersloh. An der Kreuzung Avenwedder Straße / Osnabrücker Landstraße musste der Fahrer mit seinem VW-Fox nach passieren der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-jähriger Gütersloher, welche schon eine Weile hinter dem VW-Fahrer hergefahren war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 2300,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung Avenwedder Straße / Osnabrücker Landstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen abgeleitet. Eine knappe halbe Stunde später, gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein fast identischer Unfall in Verl auf der Paderborner Straße. Hier befuhr ein Motorradfahrer mit seiner Yamaha die Paderborner Straße aus Richtung Kaunitz kommend in Richtung Verl. Auf Grund einer roten Ampel an der Einmündung Paderborner Straße / Am Schmiedestrang, kam es auf der Paderborner Straße zu einem Rückstau. Als letztes Fahrzeug in diesem Rückstau, stand ein 73-jähriger Verler mit seinem VW-Golf. Auch hier bemerkte der Motorradfahrer den Rückstau zu spät und machte auf Grund dessen eine Vollbremsung. Hierbei verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Anschließend rutschte er mit der Maschine weiter, bis er gegen den stehenden Golf schleuderte. Dort wurde der Fahrer von seiner Maschine getrennt und rutschte in den rechten Straßengraben. In diesem Fall wurde der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei diesem Unfall schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf ca. 3300,- Euro. Das Wetter ist schön und für viele Motorradfahrer ein schöner Start in die neue Saison, nach fast einem halben Jahr Pause. Die Polizei appelliert: Passen sie auf sich auf!!!

