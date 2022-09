Polizei Bielefeld

POL-BI: Pfeffersprayattacke nach Nötigung im Straßenverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - An der B66 mündete eine Auseinandersetzung zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Beifahrer am Dienstag, 27.09.2022, in eine gefährliche Körperverletzung.

Eine 19-jährige Bielefelderin befuhr gegen 17:40 Uhr die B66 in Richtung Ostring. Zugleich fuhr eine 43-jährige Herforderin mit ihrem Opel Combo von der A2 ab.

Nach Schilderung der 19-Jährigen fuhr die Herforderin plötzlich über die Sperrfläche auf die B66. Nur durch eine starke Bremsung konnte sie einen Zusammenstoß verhindern. Da sich der Verkehr an dieser Stelle staute, kamen die Wagen zum Stillstand.

Das nahm der Beifahrer der Bielefelderin zum Anlass, die Opelfahrerin auf ihr Fahrverhalten anzusprechen. Der 23-jährige Bielefelder ging zur Beifahrertür und klopfte an die Scheibe. Die 43-Jährige öffnete das Fenster ein Stück und sprühte ihm augenblicklich Pfefferspray in die Augen.

Hinzugerufen Polizeibeamte versorgten die Augen des 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit einer Augenspülung. Mit starken Schmerzen wurde der Bielefelder in ein Krankenhaus gebracht.

Die Herforderin gab den Polizeibeamten gegenüber an, sie hätte sich durch den Mann bedroht gefühlt und würde immer wieder so handeln. Das Pfefferspray war in polnischer Sprache beschriftet und hatte kein Prüfzeichen.

Nun muss sich die 43-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

