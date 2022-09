POL-BI: PKW-Fahrer nach Unfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Gadderbaum - An der Auffahrt Johannistal kam am Dienstag, 27.09.2022, ein Mercedesfahrer ins Schleudern und prallte gegen eine Metallwand. Verletzt wurde niemand. Der 25-jährige Mann aus Werther, beabsichtigte gegen 08:00 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse den OWD in Richtung Quelle zu befahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer ...

mehr