POL-BI: #CyberSecMonth European Cyber Security Month - das Rund-um-Sorglospaket zum Datenschutz

Zum European Cyber Security Month (ECSM) im Oktober widmen sich die Verbraucherzentrale Bielefeld und die Polizei Bielefeld in einer kleinen Reihe von Online- und Präsenzveranstaltungen sowie dem zweiten Teil des Selbstlernkurses "Meine Daten- alles OK im www " digitalen Themen rund um Datenschutz und Datensparsamkeit. Denn wer sich sicher im Netz bewegen will, braucht nicht nur ein starkes Passwort für seine E-Mails. Datenschutz fängt schon bei der richtigen Einstellung des Routers, des Browsers oder des smarten Assistenzsystems an.

Auftakt der Reihe bildet der Vortrag "Digitale Wellness und Datensparsamkeit"

am Donnerstag, 29.09.2022 um 17:30 Uhr

in der Stadtbibliothek Bielefeld (Raum S02).

Der Stress, ständig "on" sein zu müssen, aus Angst davor, in Social Media Apps bzw. im Internet etwas zu verpassen, ist vielen Menschen gut bekannt. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass durch häufige Online-Zeiten auch sehr viele persönliche Daten in Umlauf gebracht werden. Dieser Vortrag erläutert Bindungsstrategien von (Social Media) Anbietern, verweist auf die Wichtigkeit von Datensparsamkeit und nimmt das digitale Wohlbefinden in den Blick.

Außerdem wird der im Oktober startende zweite Teil des Selbstlernkurses zum Datenschutz der Verbraucherzentrale vorgestellt, der sich in dieser Runde vor allem um dem Bereich "Hard- und Software sicher einrichten" dreht, und ein Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen gegeben.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch, der genügend Platz für Ihre Fragen offen hält.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

