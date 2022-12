Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen/Klettgau: Zwei Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 28.12.2022, wurden in Dettighofen und Klettgau-Erzingen zwei mutmaßliche Trunkenheitsfahrten von der Polizei zur Anzeige gebracht. Gegen 17:20 Uhr war bei Dettighofen ein 64 Jahre alter Autofahrer von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes einbehalten wurde. Gegen 18:00 Uhr wurde in Erzingen nach einem Hinweis ein 61-jähriger Autofahrer überprüft. Im Moment, als die Polizei eintraf, rangierte er gerade rückwärts auf einem Hof. Der Fahrer hatte mutmaßlich knapp 1,3 Promille intus, keinen Führerschein und sein Auto war weder zugelassen noch versichert. An diesem waren abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht. Zur Feststellung des genauen Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutentnahme angeordnet.

