Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Einbruch ins Pfarrhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 28.12.2022, zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr, sind Unbekannte in das Pfarrhaus in Bernau-Innerlehen eingedrungen. Im Gebäude wurden verschlossene Türen aufgebrochen. Aus dem Büro wurde vorgefundenes Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Der Polizeiposten St.Blasien hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07672 92228-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell