Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem "Fritz-Reichle-Ring" - Rollerfahrer verletzt

Konstanz (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf dem Fritz-Reichle-Ring. Ein 86-jähriger Audi-Fahrer bog vom Fritz-Reichle-Ring kommend nach links in die Walter-Schellenberg-Straße ab. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Rollerfahrer zusammen, der vom Fritz-Reichle-Ring kommend ebenfalls nach links auf den Fritz-Reichle-Ring in Fahrtrichtung Steißlinger Straße abbog. Der 42-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

