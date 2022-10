POL-KN: (Konstanz) Graffitis am Landgericht - Polizei bittet um Hinweise

Villingen-Schwenningen (ots) - Rund 1.000 Euro Sachschaden an einem in der Färberstraße am Fahrbahnrand abgestellten Skoda Fabia hat ein unbekannter VW Passat Fahrer am Mittwoch gegen 22 Uhr verursacht. Beim Einparken stieß der Fahrer eines silberfarbenen VW gegen den Skoda und fuhr danach weg, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Stoßstange vorne des ...

