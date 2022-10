Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr - Autofahrerin verletzt (19.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr im Kreisverkehr der Dauchinger Straße und der Straße "Auf der Lehr" hat sich eine Mercedes Fahrerin leicht verletzt. Ein 42 Jahre alter Mercedes GLE Fahrer fuhr aus Richtung Sturmbühlstraße kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit einer Mercedes A-Klasse einer 20-Jährigen zusammen, die sich bereits im Kreisel befand. Die junge Frau erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf insgesamt rund 5.000 Euro.

