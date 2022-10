POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer unter Drogeneinfluss (19.10.2022)

St. Georgen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr in der Friedrichstraße. Der Unbekannte beschädigte einen vor einer Kindertagesstäte geparkten Mercedes A 250 und flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 600 ...

mehr