Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Bad Oeynghausen (ots)

Nach einem Brand am Sonntagmorgen in der Viktoriastraße dauern die Ermittlungen der Polizei zur Ursache für das Feuer an. "Wir können derzeit keine Ursache ausschließen", so die Ermittler.

Die nahmen am Montag im Laufe des Tages den Brandort genauer unter die Lupe. Danach steht fest, dass das Feuer in einer kleinen Wohnung im zweiten Obergeschoss ausbrach. Der dort allein lebende 38-jährige Bewohner wollte sich gegenüber den Ermittlern zu der Brandentstehung nicht äußern. Er gab lediglich an, dass er noch Löschversuche unternommen habe, die letztlich aber nicht zum Erfolg geführt hätten.

Die Wohnung brannte komplett aus. Für die weiteren Ermittlungen wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Die Polizei war am Morgen über den Brand in der Innenstadt informiert worden. Mehrere Bewohner des Gebäudekomplexes mussten vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung versorgt werden. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei gegenwärtig nicht machen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell