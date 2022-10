Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autobrand (19.10.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein brennendes Auto hat am Mittwoch gegen 13 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Bräunlinger Straße auf den Plan gerufen. Der Besitzer einer Mercedes E-Klasse bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum. Er hielt an und das Auto fing Feuer. Zwar konnte die mit 15 Helfern angerückte Feuerwehr den Brand noch löschen, aber der 15 Jahre alte Mercedes war dadurch bereits so erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er nur noch Schrottwert hatte.

