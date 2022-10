Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf der Mainaustraße - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, ist es auf der Mainaustraße, auf Höhe der Hausnummer 78, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 20-jähriger Mann geriet mit einer dreiköpfigen Personengruppe zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei schubsten die unbekannten Täter den jungen Mann erst in ein Gebüsch und traten und schlugen dann auf ihn ein. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Täter in Richtung stadteinwärts. Der 20-Jährige erlitte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zu den drei Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: alle ca. 18-22 Jahre alt, ca. 175-180 Zentimeter groß und schlank. Einer der drei habe auffällig abstehende Ohren gehabt, ein weiterer trug einen blau-grünen Sweater. Der Dritte war bekleidet mit einem Lacoste-Oberteil, einer New York-Cap und einer Bauchtasche. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der drei unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

