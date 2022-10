Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei Personen bei Unfall auf der Schubertstraße verletzt

Radolfzell (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Schubertstraße am Mittwochmittag verletzt worden. Ein 11-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad von der Hebelstraße in Richtung Schubertstraße. An der Einmündung zur Schubertstraße bog der Junge nach rechts ab und stieß dabei mit einem auf der Schubertstraße entgegenkommenden Peugeot einer 53-jährigen Frau zusammen. Der Bub stürzte und verletzte sich. Die Peugeot-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Höhe des an Auto und Fahrrad entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell