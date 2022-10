Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Länderübergreifender Kontrolltag

Präsdialbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Dienstag, den 11. Oktober 2022, am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum teilgenommen. Bereits zum fünften Mal fand der länderübergreifende Kontrolltag, an welchem sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, statt.

Der thematische Schwerpunkt der Kontrollen im Polizeipräsidium Rheinpfalz lag auf der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

In der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr wurden, vor allem in den Polizeidirektion Ludwigshafen und Landau verstärkt Kontrollen und polizeiliche Maßnahmen durchgeführt.

Insgesamt waren ca. 70 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei den Maßnahmen eingesetzt. Während des Kontrolltages wurden 225 Personen und 117 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten 20 Haftbefehle vollstreckt und u.a. acht Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz registriert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell