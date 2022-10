POL-PPRP: 31-Jähriger schlägt Lebensgefährtin und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag (10.10.2022), gegen 19 Uhr, ein E-Scooter und ein Smartphone aus einem Pkw. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Blücherstraße geparkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

