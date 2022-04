Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Bad Bentheim (ots)

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den 41-jährigen Rumänen gegen 16:45 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung an der Anschlussstelle Bad Bentheim an der BAB 30 angehalten und kontrolliert. Der Mann war als Mitfahrer in einem Auto in das Bundesgebiet eingereist.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Da ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht.

Der 41-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

