POL-PPRP: E-Scooter und Smartphone aus Pkw gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten am Montag (10.10.2022) in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Maxstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohneingangstür in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

